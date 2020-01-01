Tokenomie pentru UX Chain (UX) Descoperă informații cheie despre UX Chain (UX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: 1) Detached Yields 2) Concentrated Systematic Risks 3) Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance. Pagină de internet oficială: https://umee.cc/ Carte albă: https://umee.cc/umee-whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru UX Chain (UX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UX Chain (UX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 975.05K $ 975.05K $ 975.05K Ofertă totală: $ 12.29B $ 12.29B $ 12.29B Ofertă aflată în circulație: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.359554 $ 0.359554 $ 0.359554 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00021998 $ 0.00021998 $ 0.00021998 Află mai mult despre prețul tokenului UX Chain (UX)

Tokenomie pentru UX Chain (UX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UX Chain (UX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UX, explorează prețul în direct al tokenului UX!

