Tokenomie pentru Universal BTC (UNIBTC) Descoperă informații cheie despre Universal BTC (UNIBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Universal BTC (UNIBTC) A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC. Pagină de internet oficială: https://www.bedrock.technology/ Carte albă: https://docs.bedrock.technology/

Tokenomie și analiză de preț pentru Universal BTC (UNIBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Universal BTC (UNIBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 203.99M $ 203.99M $ 203.99M Ofertă totală: $ 1.87K $ 1.87K $ 1.87K Ofertă aflată în circulație: $ 1.87K $ 1.87K $ 1.87K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 203.99M $ 203.99M $ 203.99M Maxim dintotdeauna: $ 124,390 $ 124,390 $ 124,390 Minim dintotdeauna: $ 35,703 $ 35,703 $ 35,703 Preț curent: $ 108,890 $ 108,890 $ 108,890 Află mai mult despre prețul tokenului Universal BTC (UNIBTC)

Tokenomie pentru Universal BTC (UNIBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Universal BTC (UNIBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNIBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNIBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNIBTC, explorează prețul în direct al tokenului UNIBTC!

