Tokenomie și analiză de preț pentru OLAXBT (AIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OLAXBT (AIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.47M $ 20.47M $ 20.47M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 230.25M $ 230.25M $ 230.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Maxim dintotdeauna: $ 0.21107 $ 0.21107 $ 0.21107 Minim dintotdeauna: $ 0.04215223361578995 $ 0.04215223361578995 $ 0.04215223361578995 Preț curent: $ 0.08889 $ 0.08889 $ 0.08889 Află mai mult despre prețul tokenului OLAXBT (AIO) Cumpără AIO acum!

Informații despre OLAXBT (AIO) OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization. OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization. Pagină de internet oficială: https://olaxbt.xyz Carte albă: https://olaxbt-docs.gitbook.io/olaxbt-doc Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x81a7da4074b8e0ed51bea40f9dcbdf4d9d4832b4

Tokenomie pentru OLAXBT (AIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OLAXBT (AIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AIO, explorează prețul în direct al tokenului AIO!

Cum se cumpără AIO Te interesează să adaugi OLAXBT (AIO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AIO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AIO pe MEXC! Istoric de preț pentru OLAXBT (AIO) Analiza istoricului de preț pentru AIO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AIO! Predicție de preț pentru AIO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AIO? Pagina noastră de predicție de preț pentru AIO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AIO!

