Tokenomie pentru ThunderCore (TT) Descoperă informații cheie despre ThunderCore (TT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ThunderCore (TT) ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability "trilemma" called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network. Pagină de internet oficială: https://www.thundercore.com/ Carte albă: https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf Cumpără TT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ThunderCore (TT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ThunderCore (TT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.73M $ 28.73M $ 28.73M Ofertă totală: $ 12.68B $ 12.68B $ 12.68B Ofertă aflată în circulație: $ 12.68B $ 12.68B $ 12.68B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.73M $ 28.73M $ 28.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.052424 $ 0.052424 $ 0.052424 Minim dintotdeauna: $ 0.00218489 $ 0.00218489 $ 0.00218489 Preț curent: $ 0.00226371 $ 0.00226371 $ 0.00226371 Află mai mult despre prețul tokenului ThunderCore (TT)

Tokenomie pentru ThunderCore (TT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ThunderCore (TT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TT, explorează prețul în direct al tokenului TT!

Predicție de preț pentru TT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TT!

