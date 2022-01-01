Tokenomie pentru Synthesizer Dog (SYNDOG) Descoperă informații cheie despre Synthesizer Dog (SYNDOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Synthesizer Dog (SYNDOG) $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Pagină de internet oficială: https://www.synthesizerdog.fun/ Cumpără SYNDOG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Synthesizer Dog (SYNDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Synthesizer Dog (SYNDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 114.35K $ 114.35K $ 114.35K Ofertă totală: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M Ofertă aflată în circulație: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 114.35K $ 114.35K $ 114.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.01089851 $ 0.01089851 $ 0.01089851 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011899 $ 0.00011899 $ 0.00011899 Află mai mult despre prețul tokenului Synthesizer Dog (SYNDOG)

Tokenomie pentru Synthesizer Dog (SYNDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Synthesizer Dog (SYNDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYNDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYNDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYNDOG, explorează prețul în direct al tokenului SYNDOG!

