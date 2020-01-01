Tokenomie pentru sUSDa (SUSDA) Descoperă informații cheie despre sUSDa (SUSDA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre sUSDa (SUSDA) Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems. Pagină de internet oficială: https://www.avalonfinance.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru sUSDa (SUSDA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru sUSDa (SUSDA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 97.37M $ 97.37M $ 97.37M Ofertă totală: $ 96.48M $ 96.48M $ 96.48M Ofertă aflată în circulație: $ 96.48M $ 96.48M $ 96.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 97.37M $ 97.37M $ 97.37M Maxim dintotdeauna: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Minim dintotdeauna: $ 0.984449 $ 0.984449 $ 0.984449 Preț curent: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Află mai mult despre prețul tokenului sUSDa (SUSDA)

Tokenomie pentru sUSDa (SUSDA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru sUSDa (SUSDA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUSDA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUSDA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUSDA, explorează prețul în direct al tokenului SUSDA!

