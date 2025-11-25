Ce este WLFI

Tokenomie și analiză de preț pentru WLFI (WLFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WLFI (WLFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.26B $ 4.26B $ 4.26B Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 26.67B $ 26.67B $ 26.67B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.96B $ 15.96B $ 15.96B Maxim dintotdeauna: $ 1 $ 1 $ 1 Minim dintotdeauna: $ 0.09151658544301643 $ 0.09151658544301643 $ 0.09151658544301643 Preț curent: $ 0.1596 $ 0.1596 $ 0.1596 Află mai mult despre prețul tokenului WLFI (WLFI) Cumpără WLFI acum!

Informații despre WLFI (WLFI) World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance. World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance. Pagină de internet oficială: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Carte albă: https://static.worldlibertyfinancial.com/docs/gold-paper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xda5e1988097297dcdc1f90d4dfe7909e847cbef6

Tokenomie pentru WLFI (WLFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WLFI (WLFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WLFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WLFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WLFI, explorează prețul în direct al tokenului WLFI!

Istoric de preț pentru WLFI (WLFI) Analiza istoricului de preț pentru WLFI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Predicție de preț pentru WLFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WLFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru WLFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

