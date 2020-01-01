Tokenomie pentru SolForge Fusion (SFG) Descoperă informații cheie despre SolForge Fusion (SFG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SolForge Fusion (SFG) SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players. Pagină de internet oficială: https://solforgefusion.com/ Carte albă: https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview Cumpără SFG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SolForge Fusion (SFG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SolForge Fusion (SFG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Ofertă totală: $ 84.43M $ 84.43M $ 84.43M Ofertă aflată în circulație: $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 59.50M $ 59.50M $ 59.50M Maxim dintotdeauna: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Minim dintotdeauna: $ 0.212965 $ 0.212965 $ 0.212965 Preț curent: $ 0.704685 $ 0.704685 $ 0.704685 Află mai mult despre prețul tokenului SolForge Fusion (SFG)

Tokenomie pentru SolForge Fusion (SFG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SolForge Fusion (SFG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SFG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SFG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SFG, explorează prețul în direct al tokenului SFG!

Predicție de preț pentru SFG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SFG? Pagina noastră de predicție de preț pentru SFG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SFG!

