Informații despre Shezmu (SHEZMU) Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Pagină de internet oficială: https://shezmu.io/ Carte albă: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu

Tokenomie și analiză de preț pentru Shezmu (SHEZMU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shezmu (SHEZMU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 119.03K $ 119.03K $ 119.03K Ofertă totală: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Ofertă aflată în circulație: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 127.28K $ 127.28K $ 127.28K Maxim dintotdeauna: $ 45.17 $ 45.17 $ 45.17 Minim dintotdeauna: $ 0.02345406 $ 0.02345406 $ 0.02345406 Preț curent: $ 0.078791 $ 0.078791 $ 0.078791 Află mai mult despre prețul tokenului Shezmu (SHEZMU)

Tokenomie pentru Shezmu (SHEZMU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shezmu (SHEZMU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHEZMU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHEZMU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHEZMU, explorează prețul în direct al tokenului SHEZMU!

