Informații despre SEAMANIA (SEAMANIA) 🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world's first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution. Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world. With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction. 🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Pagină de internet oficială: https://seamaniaprotocol.com/ Cumpără SEAMANIA acum! Tokenomie și analiză de preț pentru SEAMANIA (SEAMANIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SEAMANIA (SEAMANIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 172.55K $ 172.55K $ 172.55K Ofertă totală: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Ofertă aflată în circulație: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 172.55K $ 172.55K $ 172.55K Maxim dintotdeauna: $ 0.03946886 $ 0.03946886 $ 0.03946886 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00017259 $ 0.00017259 $ 0.00017259 Află mai mult despre prețul tokenului SEAMANIA (SEAMANIA) Tokenomie pentru SEAMANIA (SEAMANIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SEAMANIA (SEAMANIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SEAMANIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SEAMANIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SEAMANIA, explorează prețul în direct al tokenului SEAMANIA! Predicție de preț pentru SEAMANIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SEAMANIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SEAMANIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SEAMANIA! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.