Ce este OVPP

Informații de preț pentru OVPP

Tokenomie pentru OpenVPP (OVPP) Descoperă informații cheie despre OpenVPP (OVPP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru OpenVPP (OVPP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru OpenVPP (OVPP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.76M $ 9.76M $ 9.76M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 803.28M $ 803.28M $ 803.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.15M $ 12.15M $ 12.15M Maxim dintotdeauna: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Minim dintotdeauna: $ 0.000026830293467548 $ 0.000026830293467548 $ 0.000026830293467548 Preț curent: $ 0.01215 $ 0.01215 $ 0.01215 Află mai mult despre prețul tokenului OpenVPP (OVPP) Cumpără OVPP acum!

Informații despre OpenVPP (OVPP) OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale. OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale. Pagină de internet oficială: https://openvpp.energy/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb4c6fedd984bc983b1a758d0875f1ea34f81a6af

Tokenomie pentru OpenVPP (OVPP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru OpenVPP (OVPP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OVPP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OVPP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OVPP, explorează prețul în direct al tokenului OVPP!

Cum se cumpără OVPP Te interesează să adaugi OpenVPP (OVPP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OVPP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OVPP pe MEXC! Istoric de preț pentru OpenVPP (OVPP) Analiza istoricului de preț pentru OVPP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OVPP! Predicție de preț pentru OVPP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OVPP? Pagina noastră de predicție de preț pentru OVPP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OVPP!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!