Informații despre PIPE (PIPE) PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose. Pagină de internet oficială: https://www.pipethepioneer.vip/ Carte albă: https://pipe-on-sol.gitbook.io/pipe-on-sol Cumpără PIPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PIPE (PIPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PIPE (PIPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.20K $ 21.20K $ 21.20K Ofertă totală: $ 995.64M $ 995.64M $ 995.64M Ofertă aflată în circulație: $ 995.64M $ 995.64M $ 995.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.20K $ 21.20K $ 21.20K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului PIPE (PIPE)

Tokenomie pentru PIPE (PIPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PIPE (PIPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIPE, explorează prețul în direct al tokenului PIPE!

Predicție de preț pentru PIPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PIPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru PIPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PIPE!

