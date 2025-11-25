Mai multe despre PIPE
Informații de preț pentru PIPE
Ce este PIPE
Carte albă pentru PIPE
Pagina oficială pentru PIPE
Tokenomie pentru PIPE
Prognoza prețurilor pentru PIPE
Istoric PIPE
Ghid de cumpărare PIPE
Convertor valutar PIPE în fiduciar
PIPE Spot
Contracte la termenPIPE USDT-M
Pre-piață
Earn
Airdrop+
Știri
Blog
Învață
Tokenomie pentru Pipe Network (PIPE)
Tokenomie și analiză de preț pentru Pipe Network (PIPE)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pipe Network (PIPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Informații despre Pipe Network (PIPE)
Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.
Tokenomie pentru Pipe Network (PIPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Pipe Network (PIPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri PIPE care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri PIPE care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIPE, explorează prețul în direct al tokenului PIPE!
Cum se cumpără PIPE
Te interesează să adaugi Pipe Network (PIPE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PIPE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Pipe Network (PIPE)
Analiza istoricului de preț pentru PIPE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru PIPE
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PIPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru PIPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate
Cumpără Pipe Network (PIPE)
Sumă
1 PIPE = 0.0632 USD
Tranzacționează Pipe Network (PIPE)
ÎN TENDINȚE
Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață
TOP volum
Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare
Nou adăugat
Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare
Câștigători de top
Câștigători de top cripto pe 24 h pe care fiecare trader ar trebui să îi urmărească