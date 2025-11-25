Ce este PIPE

Informații de preț pentru PIPE

Tokenomie pentru Pipe Network (PIPE) Descoperă informații cheie despre Pipe Network (PIPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Pipe Network (PIPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pipe Network (PIPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 63.20M $ 63.20M $ 63.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.3618 $ 0.3618 $ 0.3618 Minim dintotdeauna: $ 0.05288812467524619 $ 0.05288812467524619 $ 0.05288812467524619 Preț curent: $ 0.0632 $ 0.0632 $ 0.0632 Află mai mult despre prețul tokenului Pipe Network (PIPE) Cumpără PIPE acum!

Informații despre Pipe Network (PIPE) Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network's native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity. Pagină de internet oficială: https://pipe.network/ Carte albă: https://docs.pipe.network/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Tokenomie pentru Pipe Network (PIPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pipe Network (PIPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PIPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PIPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PIPE, explorează prețul în direct al tokenului PIPE!

Cum se cumpără PIPE Te interesează să adaugi Pipe Network (PIPE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PIPE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PIPE pe MEXC! Istoric de preț pentru Pipe Network (PIPE) Analiza istoricului de preț pentru PIPE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PIPE! Predicție de preț pentru PIPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PIPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru PIPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PIPE!

