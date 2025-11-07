BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Pipe Network astăzi este 0.06846 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru PIPE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru PIPE pe MEXC acum.

Mai multe despre PIPE

Informații de preț pentru PIPE

Ce este PIPE

Carte albă pentru PIPE

Pagina oficială pentru PIPE

Tokenomie pentru PIPE

Prognoza prețurilor pentru PIPE

Istoric PIPE

Ghid de cumpărare PIPE

Convertor valutar PIPE în fiduciar

PIPE Spot

Contracte la termenPIPE USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Pipe Network

Pret Pipe Network (PIPE)

Preț în timp real pentru 1 PIPE în USD:

$0.06838
-3.85%1D
USD
Pipe Network (PIPE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:15:41 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Pipe Network (PIPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.06751
Minim 24 h
$ 0.08133
Maxim 24 h

$ 0.06751
$ 0.08133
$ 0.34291515733046557
$ 0.05288812467524619
-1.73%

-3.85%

-14.03%

-14.03%

Prețul în timp real pentru Pipe Network (PIPE) este $ 0.06846. În ultimele 24 de ore, tokenul PIPE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.06751 și un maxim de $ 0.08133, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PIPE este $ 0.34291515733046557, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.05288812467524619.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PIPE s-a modificat cu -1.73% în decursul ultimei ore, cu -3.85% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pipe Network (PIPE)

No.1232

$ 6.85M
$ 128.51K
$ 68.46M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Pipe Network este $ 6.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 128.51K. Oferta aflată în circulație pentru PIPE este 100.00M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 68.46M.

Istoric de preț pentru Pipe Network (PIPE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Pipe Network pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.002738-3.85%
30 de zile$ +0.01846+36.92%
60 de zile$ +0.01846+36.92%
90 de zile$ +0.01846+36.92%
Modificare de preț astăzi pentru Pipe Network

Astăzi, PIPE a înregistrat o modificare de $ -0.002738 (-3.85%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Pipe Network

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01846 (+36.92%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Pipe Network

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, PIPE a văzut o modificare de $ +0.01846 (+36.92%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Pipe Network

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01846 (+36.92%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Pipe Network (PIPE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Pipe Network.

Ce este Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Tokenul Pipe Network este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Pipe Network. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru PIPE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Pipe Network pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Pipe Network fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Pipe Network (USD)

Ce valoare va avea Pipe Network (PIPE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Pipe Network (PIPE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Pipe Network.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Pipe Network!

Tokenomie pentru Pipe Network (PIPE)

Înțelegerea tokenomică a Pipe Network (PIPE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru PIPE!

Cum se cumpără Pipe Network (PIPE)

Vrei să știi cum să cumperi Pipe Network? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Pipe Network cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

PIPE în monede locale

1 Pipe Network(PIPE) în VND
1,801.5249
1 Pipe Network(PIPE) în AUD
A$0.1054284
1 Pipe Network(PIPE) în GBP
0.0520296
1 Pipe Network(PIPE) în EUR
0.0588756
1 Pipe Network(PIPE) în USD
$0.06846
1 Pipe Network(PIPE) în MYR
RM0.2861628
1 Pipe Network(PIPE) în TRY
2.882166
1 Pipe Network(PIPE) în JPY
¥10.47438
1 Pipe Network(PIPE) în ARS
ARS$99.3607902
1 Pipe Network(PIPE) în RUB
5.5616904
1 Pipe Network(PIPE) în INR
6.0696636
1 Pipe Network(PIPE) în IDR
Rp1,140.9995436
1 Pipe Network(PIPE) în PHP
4.0384554
1 Pipe Network(PIPE) în EGP
￡E.3.238158
1 Pipe Network(PIPE) în BRL
R$0.366261
1 Pipe Network(PIPE) în CAD
C$0.0965286
1 Pipe Network(PIPE) în BDT
8.3528046
1 Pipe Network(PIPE) în NGN
98.5029864
1 Pipe Network(PIPE) în COP
$262.2983286
1 Pipe Network(PIPE) în ZAR
R.1.1891502
1 Pipe Network(PIPE) în UAH
2.8794276
1 Pipe Network(PIPE) în TZS
T.Sh.168.20622
1 Pipe Network(PIPE) în VES
Bs15.26658
1 Pipe Network(PIPE) în CLP
$64.48932
1 Pipe Network(PIPE) în PKR
Rs19.3495344
1 Pipe Network(PIPE) în KZT
36.0120138
1 Pipe Network(PIPE) în THB
฿2.218104
1 Pipe Network(PIPE) în TWD
NT$2.1208908
1 Pipe Network(PIPE) în AED
د.إ0.2512482
1 Pipe Network(PIPE) în CHF
Fr0.054768
1 Pipe Network(PIPE) în HKD
HK$0.5319342
1 Pipe Network(PIPE) în AMD
֏26.179104
1 Pipe Network(PIPE) în MAD
.د.م0.6373626
1 Pipe Network(PIPE) în MXN
$1.2713022
1 Pipe Network(PIPE) în SAR
ريال0.256725
1 Pipe Network(PIPE) în ETB
Br10.5079254
1 Pipe Network(PIPE) în KES
KSh8.8409244
1 Pipe Network(PIPE) în JOD
د.أ0.04853814
1 Pipe Network(PIPE) în PLN
0.2519328
1 Pipe Network(PIPE) în RON
лв0.301224
1 Pipe Network(PIPE) în SEK
kr0.6544776
1 Pipe Network(PIPE) în BGN
лв0.1156974
1 Pipe Network(PIPE) în HUF
Ft22.8882318
1 Pipe Network(PIPE) în CZK
1.4424522
1 Pipe Network(PIPE) în KWD
د.ك0.02094876
1 Pipe Network(PIPE) în ILS
0.2238642
1 Pipe Network(PIPE) în BOB
Bs0.472374
1 Pipe Network(PIPE) în AZN
0.116382
1 Pipe Network(PIPE) în TJS
SM0.6312012
1 Pipe Network(PIPE) în GEL
0.1855266
1 Pipe Network(PIPE) în AOA
Kz62.462904
1 Pipe Network(PIPE) în BHD
.د.ب0.02574096
1 Pipe Network(PIPE) în BMD
$0.06846
1 Pipe Network(PIPE) în DKK
kr0.4422516
1 Pipe Network(PIPE) în HNL
L1.7991288
1 Pipe Network(PIPE) în MUR
3.14916
1 Pipe Network(PIPE) în NAD
$1.1891502
1 Pipe Network(PIPE) în NOK
kr0.698292
1 Pipe Network(PIPE) în NZD
$0.1211742
1 Pipe Network(PIPE) în PAB
B/.0.06846
1 Pipe Network(PIPE) în PGK
K0.2923242
1 Pipe Network(PIPE) în QAR
ر.ق0.2491944
1 Pipe Network(PIPE) în RSD
дин.6.94869
1 Pipe Network(PIPE) în UZS
soʻm814.9998696
1 Pipe Network(PIPE) în ALL
L5.7417402
1 Pipe Network(PIPE) în ANG
ƒ0.1225434
1 Pipe Network(PIPE) în AWG
ƒ0.123228
1 Pipe Network(PIPE) în BBD
$0.13692
1 Pipe Network(PIPE) în BAM
KM0.1156974
1 Pipe Network(PIPE) în BIF
Fr201.88854
1 Pipe Network(PIPE) în BND
$0.088998
1 Pipe Network(PIPE) în BSD
$0.06846
1 Pipe Network(PIPE) în JMD
$10.977561
1 Pipe Network(PIPE) în KHR
274.9394676
1 Pipe Network(PIPE) în KMF
Fr29.23242
1 Pipe Network(PIPE) în LAK
1,488.2608398
1 Pipe Network(PIPE) în LKR
රු20.8714002
1 Pipe Network(PIPE) în MDL
L1.1713506
1 Pipe Network(PIPE) în MGA
Ar308.37807
1 Pipe Network(PIPE) în MOP
P0.54768
1 Pipe Network(PIPE) în MVR
1.054284
1 Pipe Network(PIPE) în MWK
MK118.648026
1 Pipe Network(PIPE) în MZN
MT4.378017
1 Pipe Network(PIPE) în NPR
रु9.700782
1 Pipe Network(PIPE) în PYG
485.51832
1 Pipe Network(PIPE) în RWF
Fr99.47238
1 Pipe Network(PIPE) în SBD
$0.5627412
1 Pipe Network(PIPE) în SCR
0.9536478
1 Pipe Network(PIPE) în SRD
$2.63571
1 Pipe Network(PIPE) în SVC
$0.5983404
1 Pipe Network(PIPE) în SZL
L1.187781
1 Pipe Network(PIPE) în TMT
m0.23961
1 Pipe Network(PIPE) în TND
د.ت0.20257314
1 Pipe Network(PIPE) în TTD
$0.4634742
1 Pipe Network(PIPE) în UGX
Sh239.33616
1 Pipe Network(PIPE) în XAF
Fr38.88528
1 Pipe Network(PIPE) în XCD
$0.184842
1 Pipe Network(PIPE) în XOF
Fr38.88528
1 Pipe Network(PIPE) în XPF
Fr7.05138
1 Pipe Network(PIPE) în BWP
P0.920787
1 Pipe Network(PIPE) în BZD
$0.1376046
1 Pipe Network(PIPE) în CVE
$6.5612064
1 Pipe Network(PIPE) în DJF
Fr12.18588
1 Pipe Network(PIPE) în DOP
$4.401978
1 Pipe Network(PIPE) în DZD
د.ج8.9312916
1 Pipe Network(PIPE) în FJD
$0.1560888
1 Pipe Network(PIPE) în GNF
Fr595.2597
1 Pipe Network(PIPE) în GTQ
Q0.5244036
1 Pipe Network(PIPE) în GYD
$14.3190936
1 Pipe Network(PIPE) în ISK
kr8.62596

Resursă Pipe Network

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Pipe Network, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Pipe Network oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Pipe Network

Cât valorează Pipe Network (PIPE) astăzi?
Prețul pe viu pentru PIPE în USD este 0.06846 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru PIPE în USD?
Prețul actual pentru PIPE la USD este $ 0.06846. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Pipe Network?
Capitalizarea de piață pentru PIPE este $ 6.85M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru PIPE?
Ofertă aflată în circulație pentru PIPE este 100.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru PIPE?
PIPE a obținut un preț ATH de 0.34291515733046557 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru PIPE?
PIPE a avut un preț ATL de 0.05288812467524619 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru PIPE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru PIPE este $ 128.51K USD.
Va crește PIPE în acest an?
PIPE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru PIPE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:15:41 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Pipe Network (PIPE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

