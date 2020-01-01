Tokenomie pentru Penumbra (UM) Descoperă informații cheie despre Penumbra (UM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Penumbra (UM) Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

Tokenomie și analiză de preț pentru Penumbra (UM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Penumbra (UM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 340.13K $ 340.13K $ 340.13K Ofertă totală: $ 100.03M $ 100.03M $ 100.03M Ofertă aflată în circulație: $ 36.03M $ 36.03M $ 36.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 944.31K $ 944.31K $ 944.31K Maxim dintotdeauna: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Minim dintotdeauna: $ 0.00716111 $ 0.00716111 $ 0.00716111 Preț curent: $ 0.0094402 $ 0.0094402 $ 0.0094402 Află mai mult despre prețul tokenului Penumbra (UM)

Tokenomie pentru Penumbra (UM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Penumbra (UM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UM, explorează prețul în direct al tokenului UM!

