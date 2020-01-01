Explorează tokenomia pentru Patchwork Naval (NAVAL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NAVAL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Patchwork Naval (NAVAL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului NAVAL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Patchwork Naval (NAVAL) The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value. Pagină de internet oficială: https://www.patchworknaval.com/ By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value. Pagină de internet oficială: https://www.patchworknaval.com/ Cumpără NAVAL acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Patchwork Naval (NAVAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Patchwork Naval (NAVAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.69K $ 52.69K $ 52.69K Ofertă totală: $ 980.65M $ 980.65M $ 980.65M Ofertă aflată în circulație: $ 980.65M $ 980.65M $ 980.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.69K $ 52.69K $ 52.69K Maxim dintotdeauna: $ 0.01805902 $ 0.01805902 $ 0.01805902 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Patchwork Naval (NAVAL) Tokenomie pentru Patchwork Naval (NAVAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Patchwork Naval (NAVAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NAVAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NAVAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NAVAL, explorează prețul în direct al tokenului NAVAL! Predicție de preț pentru NAVAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NAVAL? Predicție de preț pentru NAVAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NAVAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru NAVAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NAVAL! 