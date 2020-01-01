Tokenomie pentru Nyzo (NYZO) Descoperă informații cheie despre Nyzo (NYZO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nyzo (NYZO) Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Pagină de internet oficială: https://nyzo.co

Tokenomie și analiză de preț pentru Nyzo (NYZO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nyzo (NYZO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 157.40K $ 157.40K $ 157.40K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 23.44M $ 23.44M $ 23.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 671.40K $ 671.40K $ 671.40K Maxim dintotdeauna: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Minim dintotdeauna: $ 0.00209566 $ 0.00209566 $ 0.00209566 Preț curent: $ 0.00671399 $ 0.00671399 $ 0.00671399 Află mai mult despre prețul tokenului Nyzo (NYZO)

Tokenomie pentru Nyzo (NYZO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nyzo (NYZO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NYZO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NYZO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NYZO, explorează prețul în direct al tokenului NYZO!

