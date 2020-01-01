Tokenomie pentru MANTRA (OM) Descoperă informații cheie despre MANTRA (OM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Pagină de internet oficială: https://www.mantrachain.io Carte albă: https://docs.mantrachain.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d

Tokenomie și analiză de preț pentru MANTRA (OM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MANTRA (OM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 172.90M $ 172.90M $ 172.90M Ofertă totală: $ 1.70B $ 1.70B $ 1.70B Ofertă aflată în circulație: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 273.21M $ 273.21M $ 273.21M Maxim dintotdeauna: $ 9.241 $ 9.241 $ 9.241 Minim dintotdeauna: $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 Preț curent: $ 0.1609 $ 0.1609 $ 0.1609 Află mai mult despre prețul tokenului MANTRA (OM)

Tokenomie pentru MANTRA (OM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MANTRA (OM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OM, explorează prețul în direct al tokenului OM!

Cum se cumpără OM Te interesează să adaugi MANTRA (OM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OM pe MEXC!

Istoric de preț pentru MANTRA (OM) Analiza istoricului de preț pentru OM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OM!

Predicție de preț pentru OM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OM? Pagina noastră de predicție de preț pentru OM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OM!

