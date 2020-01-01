Tokenomie pentru Manchester City Fan (CITY) Descoperă informații cheie despre Manchester City Fan (CITY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Manchester City Fan (CITY) $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. Pagină de internet oficială: https://www.socios.com Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Cumpără CITY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Manchester City Fan (CITY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Manchester City Fan (CITY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.38M $ 10.38M $ 10.38M Ofertă totală: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Ofertă aflată în circulație: $ 11.37M $ 11.37M $ 11.37M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.02M $ 18.02M $ 18.02M Maxim dintotdeauna: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 Minim dintotdeauna: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Preț curent: $ 0.9129 $ 0.9129 $ 0.9129 Află mai mult despre prețul tokenului Manchester City Fan (CITY)

Tokenomie pentru Manchester City Fan (CITY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Manchester City Fan (CITY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CITY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CITY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CITY, explorează prețul în direct al tokenului CITY!

Cum se cumpără CITY Te interesează să adaugi Manchester City Fan (CITY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CITY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CITY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Manchester City Fan (CITY) Analiza istoricului de preț pentru CITY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CITY!

Predicție de preț pentru CITY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CITY? Pagina noastră de predicție de preț pentru CITY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CITY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!