Tokenomie pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL) Descoperă informații cheie despre Mineral Vault I Security Token (MNRL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mineral Vault I Security Token (MNRL) Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Pagină de internet oficială: https://mineralvault.io/ Cumpără MNRL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M Maxim dintotdeauna: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Minim dintotdeauna: $ 0.974445 $ 0.974445 $ 0.974445 Preț curent: $ 0.995274 $ 0.995274 $ 0.995274 Află mai mult despre prețul tokenului Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Tokenomie pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MNRL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MNRL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MNRL, explorează prețul în direct al tokenului MNRL!

Predicție de preț pentru MNRL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MNRL? Pagina noastră de predicție de preț pentru MNRL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MNRL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!