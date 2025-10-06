Informații privind prețul pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 Minim 24 h $ 0.996744 $ 0.996744 $ 0.996744 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 Maxim 24 h $ 0.996744$ 0.996744 $ 0.996744 Maxim dintotdeauna $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Cel mai mic preț $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.08% Modificare de preț (7 zile) -0.08% Modificare de preț (7 zile) -0.08%

Prețul în timp real pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL) este $0.995762. În ultimele 24 de ore, tokenul MNRL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.991638 și un maxim de $ 0.996744, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MNRL este $ 1.008, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.974445.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MNRL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Capitalizare de piață $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Ofertă află în circulație 2.28M 2.28M 2.28M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Mineral Vault I Security Token este $ 2.27M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MNRL este 2.28M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.96M.