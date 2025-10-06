Prețul în timp real pentru Mineral Vault I Security Token astăzi este 0.995762 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MNRL în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MNRL pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Mineral Vault I Security Token astăzi este 0.995762 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MNRL în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MNRL pe MEXC acum.

$0.995762
$0.995762$0.995762
0.00%1D
Mineral Vault I Security Token (MNRL) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638
$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744
$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

-0.08%

-0.08%

-0.08%

Prețul în timp real pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL) este $0.995762. În ultimele 24 de ore, tokenul MNRL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.991638 și un maxim de $ 0.996744, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MNRL este $ 1.008, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.974445.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MNRL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Mineral Vault I Security Token este $ 2.27M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MNRL este 2.28M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.96M.

Istoric de preț pentru Mineral Vault I Security Token (MNRL) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Mineral Vault I Security Token la USD a fost $ -0.0008407787521775.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Mineral Vault I Security Token la USD a fost $ -0.0010103001.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Mineral Vault I Security Token la USD a fost $ -0.0038541963.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Mineral Vault I Security Token la USD a fost $ -0.0038436792899424.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0008407787521775-0.08%
30 de zile$ -0.0010103001-0.10%
60 de zile$ -0.0038541963-0.38%
90 de zile$ -0.0038436792899424-0.38%

Ce este Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

Resursă Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Cât valorează Mineral Vault I Security Token (MNRL) astăzi?
Prețul pe viu pentru MNRL în USD este 0.995762 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MNRL în USD?
Prețul actual pentru MNRL la USD este $ 0.995762. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Mineral Vault I Security Token?
Capitalizarea de piață pentru MNRL este $ 2.27M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MNRL?
Ofertă aflată în circulație pentru MNRL este 2.28M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MNRL?
MNRL a obținut un preț ATH de 1.008 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MNRL?
MNRL a avut un preț ATL de 0.974445 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MNRL?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MNRL este -- USD.
Va crește MNRL în acest an?
MNRL ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MNRL pentru o analiză mai aprofundată.
