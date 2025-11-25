Ce este MHYPER

Tokenomie și analiză de preț pentru Midas mHYPER (MHYPER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Midas mHYPER (MHYPER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 93.99M $ 93.99M $ 93.99M Ofertă totală: $ 88.97M $ 88.97M $ 88.97M Ofertă aflată în circulație: $ 88.97M $ 88.97M $ 88.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 93.99M $ 93.99M $ 93.99M Maxim dintotdeauna: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Minim dintotdeauna: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 Preț curent: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Află mai mult despre prețul tokenului Midas mHYPER (MHYPER) Cumpără MHYPER acum!

Informații despre Midas mHYPER (MHYPER) Pagină de internet oficială: https://midas.app/mhyper Carte albă: https://docs.midas.app/

Tokenomie pentru Midas mHYPER (MHYPER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Midas mHYPER (MHYPER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MHYPER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MHYPER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MHYPER, explorează prețul în direct al tokenului MHYPER!

