Informații privind prețul pentru Midas mHYPER (MHYPER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Minim 24 h $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Maxim 24 h $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Maxim dintotdeauna $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Cel mai mic preț $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.16% Modificare de preț (7 zile) +0.16%

Prețul în timp real pentru Midas mHYPER (MHYPER) este $1.05. În ultimele 24 de ore, tokenul MHYPER a fost tranzacționat între un minim de $ 1.05 și un maxim de $ 1.05, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MHYPER este $ 1.05, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.024.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MHYPER s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Midas mHYPER (MHYPER)

Capitalizare de piață $ 104.45M$ 104.45M $ 104.45M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 104.45M$ 104.45M $ 104.45M Ofertă află în circulație 99.47M 99.47M 99.47M Ofertă totală 99,474,803.32368752 99,474,803.32368752 99,474,803.32368752

Capitalizarea de piață actuală pentru Midas mHYPER este $ 104.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MHYPER este 99.47M, cu o ofertă totală de 99474803.32368752. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 104.45M.