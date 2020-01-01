Tokenomie pentru Matrix Labs (MATRIX) Descoperă informații cheie despre Matrix Labs (MATRIX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."

Pagină de internet oficială: https://www.matrixswap.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Matrix Labs (MATRIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Matrix Labs (MATRIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.65K $ 32.65K $ 32.65K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 33.92M $ 33.92M $ 33.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 96.26K $ 96.26K $ 96.26K Maxim dintotdeauna: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00096261 $ 0.00096261 $ 0.00096261 Află mai mult despre prețul tokenului Matrix Labs (MATRIX)

Tokenomie pentru Matrix Labs (MATRIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Matrix Labs (MATRIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MATRIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MATRIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MATRIX, explorează prețul în direct al tokenului MATRIX!

