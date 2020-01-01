Tokenomie pentru Liquid RON (LRON) Descoperă informații cheie despre Liquid RON (LRON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Liquid RON (LRON) Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited. Pagină de internet oficială: https://www.liquidron.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Liquid RON (LRON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Liquid RON (LRON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Ofertă totală: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Ofertă aflată în circulație: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.782788 $ 0.782788 $ 0.782788 Minim dintotdeauna: $ 0.408063 $ 0.408063 $ 0.408063 Preț curent: $ 0.48241 $ 0.48241 $ 0.48241 Află mai mult despre prețul tokenului Liquid RON (LRON)

Tokenomie pentru Liquid RON (LRON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Liquid RON (LRON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LRON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LRON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LRON, explorează prețul în direct al tokenului LRON!

