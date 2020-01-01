Tokenomie pentru Jackal Protocol (JKL) Descoperă informații cheie despre Jackal Protocol (JKL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Jackal Protocol (JKL) Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Pagină de internet oficială: https://jackalprotocol.com/ Cumpără JKL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Jackal Protocol (JKL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Jackal Protocol (JKL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Ofertă totală: $ 171.14M $ 171.14M $ 171.14M Ofertă aflată în circulație: $ 121.89M $ 121.89M $ 121.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.62M $ 5.62M $ 5.62M Maxim dintotdeauna: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Minim dintotdeauna: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Preț curent: $ 0.03283496 $ 0.03283496 $ 0.03283496 Află mai mult despre prețul tokenului Jackal Protocol (JKL)

Tokenomie pentru Jackal Protocol (JKL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Jackal Protocol (JKL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JKL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JKL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JKL, explorează prețul în direct al tokenului JKL!

Predicție de preț pentru JKL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JKL? Pagina noastră de predicție de preț pentru JKL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JKL!

