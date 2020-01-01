Tokenomie pentru J3FF by Virtuals (J3FF) Descoperă informații cheie despre J3FF by Virtuals (J3FF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre J3FF by Virtuals (J3FF) J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools. Pagină de internet oficială: https://app.virtuals.io/virtuals/15512

Tokenomie și analiză de preț pentru J3FF by Virtuals (J3FF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru J3FF by Virtuals (J3FF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 182.43K $ 182.43K $ 182.43K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 182.43K $ 182.43K $ 182.43K Maxim dintotdeauna: $ 0.01491712 $ 0.01491712 $ 0.01491712 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00018248 $ 0.00018248 $ 0.00018248 Află mai mult despre prețul tokenului J3FF by Virtuals (J3FF)

Tokenomie pentru J3FF by Virtuals (J3FF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru J3FF by Virtuals (J3FF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri J3FF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri J3FF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru J3FF, explorează prețul în direct al tokenului J3FF!

Predicție de preț pentru J3FF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta J3FF? Pagina noastră de predicție de preț pentru J3FF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul J3FF!

