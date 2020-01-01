Tokenomie pentru J3FF by Virtuals (J3FF)
Informații despre J3FF by Virtuals (J3FF)
J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.
Tokenomie și analiză de preț pentru J3FF by Virtuals (J3FF)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru J3FF by Virtuals (J3FF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru J3FF by Virtuals (J3FF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru J3FF by Virtuals (J3FF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri J3FF care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri J3FF care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru J3FF, explorează prețul în direct al tokenului J3FF!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.