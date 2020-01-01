Tokenomie pentru Hacash (HAC) Descoperă informații cheie despre Hacash (HAC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hacash (HAC) Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Pagină de internet oficială: https://hacash.org/ Carte albă: https://hacash.org/whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Hacash (HAC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hacash (HAC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 709.56K $ 709.56K $ 709.56K Ofertă totală: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Ofertă aflată în circulație: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 709.56K $ 709.56K $ 709.56K Maxim dintotdeauna: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 Minim dintotdeauna: $ 0.308666 $ 0.308666 $ 0.308666 Preț curent: $ 0.469712 $ 0.469712 $ 0.469712 Află mai mult despre prețul tokenului Hacash (HAC)

Tokenomie pentru Hacash (HAC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hacash (HAC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAC, explorează prețul în direct al tokenului HAC!

