Informații despre Furmula (FURM) Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Pagină de internet oficială: https://furmula.games Carte albă: https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper Cumpără FURM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Furmula (FURM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Furmula (FURM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Ofertă totală: $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M Ofertă aflată în circulație: $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 Minim dintotdeauna: $ 0.00185031 $ 0.00185031 $ 0.00185031 Preț curent: $ 0.00192133 $ 0.00192133 $ 0.00192133 Află mai mult despre prețul tokenului Furmula (FURM)

Tokenomie pentru Furmula (FURM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Furmula (FURM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FURM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FURM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FURM, explorează prețul în direct al tokenului FURM!

