What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What's next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system Pagină de internet oficială: https://fulcrom.finance/ Carte albă: https://docs.fulcrom.finance

Tokenomie și analiză de preț pentru Fulcrom (FUL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Fulcrom (FUL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 109.69M $ 109.69M $ 109.69M Ofertă totală: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Ofertă aflată în circulație: $ 16.53B $ 16.53B $ 16.53B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 132.68M $ 132.68M $ 132.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.04004179 $ 0.04004179 $ 0.04004179 Minim dintotdeauna: $ 0.00315451 $ 0.00315451 $ 0.00315451 Preț curent: $ 0.00662885 $ 0.00662885 $ 0.00662885 Află mai mult despre prețul tokenului Fulcrom (FUL)

Tokenomie pentru Fulcrom (FUL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Fulcrom (FUL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FUL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FUL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FUL, explorează prețul în direct al tokenului FUL!

