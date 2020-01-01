Tokenomie pentru Haedal Protocol (HAEDAL) Descoperă informații cheie despre Haedal Protocol (HAEDAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Haedal Protocol (HAEDAL) Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.haedal.xyz/ Carte albă: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Explorator de blocuri: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Cumpără HAEDAL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Haedal Protocol (HAEDAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Haedal Protocol (HAEDAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.44M $ 30.44M $ 30.44M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 132.34M $ 132.34M $ 132.34M Maxim dintotdeauna: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Minim dintotdeauna: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Preț curent: $ 0.13234 $ 0.13234 $ 0.13234 Află mai mult despre prețul tokenului Haedal Protocol (HAEDAL)

Tokenomie pentru Haedal Protocol (HAEDAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Haedal Protocol (HAEDAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HAEDAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HAEDAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HAEDAL, explorează prețul în direct al tokenului HAEDAL!

Cum se cumpără HAEDAL Te interesează să adaugi Haedal Protocol (HAEDAL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HAEDAL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HAEDAL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Haedal Protocol (HAEDAL) Analiza istoricului de preț pentru HAEDAL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HAEDAL!

Predicție de preț pentru HAEDAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HAEDAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru HAEDAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HAEDAL!

