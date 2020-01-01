Tokenomie pentru Ecotrader (ECT) Descoperă informații cheie despre Ecotrader (ECT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ecotrader (ECT) Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector Pagină de internet oficială: https://www.ecotrader.io Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1Tpu3rXuNyzXcVQ9NOTqhvSvMfVIya48n/view?usp=drive_link

Tokenomie și analiză de preț pentru Ecotrader (ECT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ecotrader (ECT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.49K Ofertă totală: $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 305.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.00166372 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00011954

Tokenomie pentru Ecotrader (ECT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ecotrader (ECT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ECT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ECT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ECT, explorează prețul în direct al tokenului ECT!

