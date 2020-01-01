Tokenomie pentru Doug (DOUG)
Informații despre Doug (DOUG)
DOUG CTO exists to redefine what it means to build a community token. Born from betrayal and abandoned leadership, the project was reclaimed by its holders — not to chase hype, but to create a foundation of trust, transparency, and long-term value.
We believe that the future of decentralized finance belongs to those who lock in, not those who sell out. That’s why we’ve secured a significant portion of the total supply, proving our commitment isn’t just talk — it’s on-chain.
Our mission is to empower every holder to become a builder, every trade to support progress, and every setback to fuel innovation. Doug CTO is no longer a meme — it’s a movement.
Tokenomie și analiză de preț pentru Doug (DOUG)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Doug (DOUG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Doug (DOUG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Doug (DOUG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri DOUG care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri DOUG care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru DOUG, explorează prețul în direct al tokenului DOUG!
Predicție de preț pentru DOUG
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOUG? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOUG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
