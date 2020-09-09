Tokenomie pentru Bella (BEL) Descoperă informații cheie despre Bella (BEL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bella (BEL) Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Pagină de internet oficială: https://bella.fi/ Carte albă: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 Cumpără BEL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bella (BEL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bella (BEL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.90M $ 18.90M $ 18.90M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 23.63M $ 23.63M $ 23.63M Maxim dintotdeauna: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 Minim dintotdeauna: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Preț curent: $ 0.2363 $ 0.2363 $ 0.2363 Află mai mult despre prețul tokenului Bella (BEL)

Tokenomie pentru Bella (BEL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bella (BEL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEL, explorează prețul în direct al tokenului BEL!

Cum se cumpără BEL Te interesează să adaugi Bella (BEL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BEL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BEL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bella (BEL) Analiza istoricului de preț pentru BEL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BEL!

Predicție de preț pentru BEL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BEL? Pagina noastră de predicție de preț pentru BEL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BEL!

