Informații despre Adventure Gold (AGLD) AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Pagină de internet oficială: https://adventurelayer.xyz Carte albă: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Cumpără AGLD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Adventure Gold (AGLD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Adventure Gold (AGLD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 43.12M $ 43.12M $ 43.12M Ofertă totală: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M Ofertă aflată în circulație: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53.55M $ 53.55M $ 53.55M Maxim dintotdeauna: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Minim dintotdeauna: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Preț curent: $ 0.5578 $ 0.5578 $ 0.5578 Află mai mult despre prețul tokenului Adventure Gold (AGLD)

Tokenomie pentru Adventure Gold (AGLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Adventure Gold (AGLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGLD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGLD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGLD, explorează prețul în direct al tokenului AGLD!

Istoric de preț pentru Adventure Gold (AGLD) Analiza istoricului de preț pentru AGLD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AGLD!

Predicție de preț pentru AGLD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AGLD? Pagina noastră de predicție de preț pentru AGLD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AGLD!

