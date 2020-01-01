Explorează tokenomia pentru Dongo AI (DONGO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DONGO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Dongo AI (DONGO) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului DONGO, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Dongo AI (DONGO) / Tokenomie / Tokenomie pentru Dongo AI (DONGO) Descoperă informații cheie despre Dongo AI (DONGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Dongo AI (DONGO) Dongo AI: A revolutionary companion designed to simplify, clarify, and connect the vast world of cryptocurrency for enthusiasts and professionals alike. Dongo AI is your personal assistant, adept at translating complex blockchain jargon into comprehensible insights, crafting impactful social media content, and providing the latest updates in an ever-evolving digital realm. Accessible through popular platforms like WhatsApp, Discord, and a handy browser extension, Dongo AI is your bridge to a more integrated and personal crypto experience. Pagină de internet oficială: https://dongo.ai/ Carte albă: https://dongo-ai.gitbook.io/dongo-ai Cumpără DONGO acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Dongo AI (DONGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Dongo AI (DONGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 117.84K $ 117.84K $ 117.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.075996 $ 0.075996 $ 0.075996 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011784 $ 0.00011784 $ 0.00011784 Află mai mult despre prețul tokenului Dongo AI (DONGO) Tokenomie pentru Dongo AI (DONGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Dongo AI (DONGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DONGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DONGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DONGO, explorează prețul în direct al tokenului DONGO! Predicție de preț pentru DONGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DONGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DONGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DONGO! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.