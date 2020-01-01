Tokenomie pentru EDU Coin (EDU) Descoperă informații cheie despre EDU Coin (EDU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EDU Coin (EDU) The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Pagină de internet oficială: https://www.opencampus.xyz/ Carte albă: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Cumpără EDU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EDU Coin (EDU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EDU Coin (EDU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 76.04M $ 76.04M $ 76.04M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 582.70M $ 582.70M $ 582.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 130.50M $ 130.50M $ 130.50M Maxim dintotdeauna: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Minim dintotdeauna: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Preț curent: $ 0.1305 $ 0.1305 $ 0.1305 Află mai mult despre prețul tokenului EDU Coin (EDU)

Tokenomie pentru EDU Coin (EDU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EDU Coin (EDU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EDU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EDU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EDU, explorează prețul în direct al tokenului EDU!

Cum se cumpără EDU Te interesează să adaugi EDU Coin (EDU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EDU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EDU pe MEXC!

Istoric de preț pentru EDU Coin (EDU) Analiza istoricului de preț pentru EDU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EDU!

Predicție de preț pentru EDU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EDU? Pagina noastră de predicție de preț pentru EDU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EDU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!