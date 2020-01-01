Tokenomie pentru Curio Gas Token (CGT) Descoperă informații cheie despre Curio Gas Token (CGT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Curio Gas Token (CGT) Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO. Pagină de internet oficială: https://capitaldex.exchange/

Tokenomie și analiză de preț pentru Curio Gas Token (CGT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Curio Gas Token (CGT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 130.01K $ 130.01K $ 130.01K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 130.01K $ 130.01K $ 130.01K Maxim dintotdeauna: $ 0.067604 $ 0.067604 $ 0.067604 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00130014 $ 0.00130014 $ 0.00130014 Află mai mult despre prețul tokenului Curio Gas Token (CGT)

Tokenomie pentru Curio Gas Token (CGT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Curio Gas Token (CGT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CGT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CGT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CGT, explorează prețul în direct al tokenului CGT!

Predicție de preț pentru CGT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CGT? Pagina noastră de predicție de preț pentru CGT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CGT!

