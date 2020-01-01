Tokenomie pentru Curio Gas Token (CGT)
Informații despre Curio Gas Token (CGT)
Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.
Tokenomie și analiză de preț pentru Curio Gas Token (CGT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Curio Gas Token (CGT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Curio Gas Token (CGT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Curio Gas Token (CGT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CGT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CGT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.