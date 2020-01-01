Tokenomie pentru CRONUS (CRONUS) Descoperă informații cheie despre CRONUS (CRONUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CRONUS (CRONUS) Cronus Agent is a user-friendly Telegram bot for trading tokens on the Cronos blockchain. It enables users to perform various trades, such as instant buys, sells, limit orders, and automated dollar-cost averaging, primarily through the VVS Finance platform. The project prioritizes secure wallet management and offers a unique benefit where fees generated from bot usage are distributed to $CRONUS token holders, aiming to provide a comprehensive and rewarding trading experience directly within Telegram. Pagină de internet oficială: https://cronusomnis.ai Carte albă: https://cronusomnis.ai/docs

Tokenomie și analiză de preț pentru CRONUS (CRONUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CRONUS (CRONUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 408.25K $ 408.25K $ 408.25K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 408.25K $ 408.25K $ 408.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.00148746 $ 0.00148746 $ 0.00148746 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00040825 $ 0.00040825 $ 0.00040825 Află mai mult despre prețul tokenului CRONUS (CRONUS)

Tokenomie pentru CRONUS (CRONUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CRONUS (CRONUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRONUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRONUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRONUS, explorează prețul în direct al tokenului CRONUS!

