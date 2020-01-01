Tokenomie pentru clBTC (CLBTC) Descoperă informații cheie despre clBTC (CLBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre clBTC (CLBTC) Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Pagină de internet oficială: https://www.cygnus.finance/ Carte albă: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru clBTC (CLBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru clBTC (CLBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 853.50M $ 853.50M $ 853.50M Ofertă totală: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K Ofertă aflată în circulație: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 853.50M $ 853.50M $ 853.50M Maxim dintotdeauna: $ 129,190 $ 129,190 $ 129,190 Minim dintotdeauna: $ 51,493 $ 51,493 $ 51,493 Preț curent: $ 110,511 $ 110,511 $ 110,511 Află mai mult despre prețul tokenului clBTC (CLBTC)

Tokenomie pentru clBTC (CLBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru clBTC (CLBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CLBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CLBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CLBTC, explorează prețul în direct al tokenului CLBTC!

