Informații despre CertaiK by Virtuals (CERTAI) CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Pagină de internet oficială: https://www.certaik.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru CertaiK by Virtuals (CERTAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CertaiK by Virtuals (CERTAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 334.17K $ 334.17K $ 334.17K Ofertă totală: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Ofertă aflată în circulație: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 334.17K $ 334.17K $ 334.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.01099858 $ 0.01099858 $ 0.01099858 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00033511 $ 0.00033511 $ 0.00033511 Află mai mult despre prețul tokenului CertaiK by Virtuals (CERTAI)

Tokenomie pentru CertaiK by Virtuals (CERTAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CertaiK by Virtuals (CERTAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CERTAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CERTAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CERTAI, explorează prețul în direct al tokenului CERTAI!

