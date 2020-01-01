Tokenomie pentru cCOP (CCOP) Descoperă informații cheie despre cCOP (CCOP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre cCOP (CCOP) The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community's commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community. Pagină de internet oficială: https://www.mento.org/ Carte albă: https://github.com/mento-protocol/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru cCOP (CCOP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru cCOP (CCOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 132.56K $ 132.56K $ 132.56K Ofertă totală: $ 509.39M $ 509.39M $ 509.39M Ofertă aflată în circulație: $ 509.39M $ 509.39M $ 509.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 132.56K $ 132.56K $ 132.56K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00026023 $ 0.00026023 $ 0.00026023 Află mai mult despre prețul tokenului cCOP (CCOP)

Tokenomie pentru cCOP (CCOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru cCOP (CCOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CCOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CCOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CCOP, explorează prețul în direct al tokenului CCOP!

Predicție de preț pentru CCOP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CCOP? Pagina noastră de predicție de preț pentru CCOP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CCOP!

