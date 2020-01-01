Tokenomie pentru cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Descoperă informații cheie despre cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Pagină de internet oficială: https://app.morpho.org/vault

Tokenomie și analiză de preț pentru cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Ofertă totală: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 Ofertă aflată în circulație: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Maxim dintotdeauna: $ 125,230 $ 125,230 $ 125,230 Minim dintotdeauna: $ 74,630 $ 74,630 $ 74,630 Preț curent: $ 110,718 $ 110,718 $ 110,718 Află mai mult despre prețul tokenului cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Tokenomie pentru cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GTCBBTCC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GTCBBTCC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GTCBBTCC, explorează prețul în direct al tokenului GTCBBTCC!

Predicție de preț pentru GTCBBTCC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GTCBBTCC? Pagina noastră de predicție de preț pentru GTCBBTCC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GTCBBTCC!

