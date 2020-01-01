Tokenomie pentru BreadHeads (CRUMBS) Descoperă informații cheie despre BreadHeads (CRUMBS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BreadHeads (CRUMBS) Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We're creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value. Pagină de internet oficială: https://breadheads.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru BreadHeads (CRUMBS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BreadHeads (CRUMBS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 99.00K $ 99.00K $ 99.00K Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 99.00K $ 99.00K $ 99.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.00020601 $ 0.00020601 $ 0.00020601 Minim dintotdeauna: $ 0.00008488 $ 0.00008488 $ 0.00008488 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BreadHeads (CRUMBS)

Tokenomie pentru BreadHeads (CRUMBS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BreadHeads (CRUMBS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRUMBS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRUMBS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRUMBS, explorează prețul în direct al tokenului CRUMBS!

Predicție de preț pentru CRUMBS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRUMBS? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRUMBS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

