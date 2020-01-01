Tokenomie pentru Bork on Ethereum (BORK)
Informații despre Bork on Ethereum (BORK)
Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie!
Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy!
Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren’t ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now.
Tokenomie și analiză de preț pentru Bork on Ethereum (BORK)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bork on Ethereum (BORK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Bork on Ethereum (BORK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Bork on Ethereum (BORK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri BORK care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri BORK care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru BORK, explorează prețul în direct al tokenului BORK!
Predicție de preț pentru BORK
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BORK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BORK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.