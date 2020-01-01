Tokenomie pentru Bork on Ethereum (BORK) Descoperă informații cheie despre Bork on Ethereum (BORK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bork on Ethereum (BORK) Bork, megamind of the universe - brought to us by Matt Furie! Did You Know? Matt Furie, the creator of Bork, also designed other iconic characters, including Pepe, Brett, Landwolf, and Andy! Bork, mastermind of the universe, sat in his small temple, perched high on a plateau overlooking a bubbling mud pit. The Gobi desert stretched endlessly below, its night sky littered with stars. Most nights, Bork linked with the Martian Central Brain, transmitting thoughts across the void of space. Tonight, the news was grim; Earth was unraveling, but its people remained blind to the truth. They weren't ready for what was to come. Yet Bork knew the time was near. In the stillness of the desert, he waited, preparing to reveal a secret that would shake their fragile world to its core. He knew he must save them. His plan is nearing fruition, Bork cannot be stopped now. Pagină de internet oficială: https://borkonethereum.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Bork on Ethereum (BORK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bork on Ethereum (BORK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.24K $ 37.24K $ 37.24K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.24K $ 37.24K $ 37.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.058727 $ 0.058727 $ 0.058727 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0003724 $ 0.0003724 $ 0.0003724 Află mai mult despre prețul tokenului Bork on Ethereum (BORK)

Tokenomie pentru Bork on Ethereum (BORK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bork on Ethereum (BORK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BORK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BORK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BORK, explorează prețul în direct al tokenului BORK!

Predicție de preț pentru BORK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BORK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BORK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BORK!

