Tokenomie pentru Bogdanoff (BOG) Descoperă informații cheie despre Bogdanoff (BOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bogdanoff (BOG) What is the project about? $BOG is a crypto project inspired by the Bogdanoff twins, aiming to create a decentralized platform for meme enthusiasts to connect, share, and trade. The project leverages blockchain technology to provide a secure, transparent, and engaging environment for users to express themselves and interact with like-minded individuals. What makes your project unique? Our project stands out because of its focus on creating a vibrant community of meme lovers, with a user-friendly platform and tools to showcase creativity. We also emphasize the importance of community-driven events and initiatives, allowing the community to have a significant role in shaping the project's future. History of your project. $BOG was conceived in early 2023 by a team of experienced crypto enthusiasts who shared a passion for memes and the Bogdanoff twins. The project has since grown to include a dedicated and diverse community of users, who actively contribute to its development and expansion. What’s next for your project? We have an exciting roadmap planned for $BOG, including the launch of our decentralized meme marketplace, integration with popular social media platforms, and various marketing campaigns to raise awareness and adoption. We'll also continuously work on improving our platform based on user feedback and needs. What can your token be used for? The $BOG token serves as the native currency of the platform and can be used for various activities, such as: Buying, selling, and trading memes within the marketplace. Participating in community-driven events and contests. Voting on platform updates and future developments. Supporting content creators and artists within the community. What is the project about? $BOG is a crypto project inspired by the Bogdanoff twins, aiming to create a decentralized platform for meme enthusiasts to connect, share, and trade. The project leverages blockchain technology to provide a secure, transparent, and engaging environment for users to express themselves and interact with like-minded individuals. What makes your project unique? Our project stands out because of its focus on creating a vibrant community of meme lovers, with a user-friendly platform and tools to showcase creativity. We also emphasize the importance of community-driven events and initiatives, allowing the community to have a significant role in shaping the project's future. History of your project. $BOG was conceived in early 2023 by a team of experienced crypto enthusiasts who shared a passion for memes and the Bogdanoff twins. The project has since grown to include a dedicated and diverse community of users, who actively contribute to its development and expansion. What’s next for your project? We have an exciting roadmap planned for $BOG, including the launch of our decentralized meme marketplace, integration with popular social media platforms, and various marketing campaigns to raise awareness and adoption. We'll also continuously work on improving our platform based on user feedback and needs. What can your token be used for? The $BOG token serves as the native currency of the platform and can be used for various activities, such as: Buying, selling, and trading memes within the marketplace. Participating in community-driven events and contests. Voting on platform updates and future developments. Supporting content creators and artists within the community. Pagină de internet oficială: https://www.bogdanoffeth.wtf/ Carte albă: https://www.bogdanoffeth.wtf/vision.html Cumpără BOG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bogdanoff (BOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bogdanoff (BOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 264.87K $ 264.87K $ 264.87K Ofertă totală: $ 300.00T $ 300.00T $ 300.00T Ofertă aflată în circulație: $ 300.00T $ 300.00T $ 300.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 264.87K $ 264.87K $ 264.87K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Bogdanoff (BOG)

Tokenomie pentru Bogdanoff (BOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bogdanoff (BOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOG, explorează prețul în direct al tokenului BOG!

Predicție de preț pentru BOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOG!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!