Tokenomie pentru Based Monsta (MONSTA) Descoperă informații cheie despre Based Monsta (MONSTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Based Monsta (MONSTA) A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who's Based Monsta? The blue-and-white beast who's been stacking $CAKE so hard it's like I'm compensating for something (spoiler: I'm not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I'm here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I'm not stopping 'til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you're looking for safe, scroll on. If you're ready to get a little weird, welcome to the party! Pagină de internet oficială: https://basedmonsta.com Carte albă: https://docs.monstacorp.com/ Cumpără MONSTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Based Monsta (MONSTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Based Monsta (MONSTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 405.98K $ 405.98K $ 405.98K Ofertă totală: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Ofertă aflată în circulație: $ 9.04B $ 9.04B $ 9.04B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 431.37K $ 431.37K $ 431.37K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Based Monsta (MONSTA)

Tokenomie pentru Based Monsta (MONSTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Based Monsta (MONSTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MONSTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MONSTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MONSTA, explorează prețul în direct al tokenului MONSTA!

