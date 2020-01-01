Tokenomie pentru BAM by Scotty (BAM) Descoperă informații cheie despre BAM by Scotty (BAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BAM by Scotty (BAM) $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Pagină de internet oficială: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 Cumpără BAM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BAM by Scotty (BAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BAM by Scotty (BAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 85.61K $ 85.61K $ 85.61K Ofertă totală: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Ofertă aflată în circulație: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 85.61K $ 85.61K $ 85.61K Maxim dintotdeauna: $ 0.00180516 $ 0.00180516 $ 0.00180516 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BAM by Scotty (BAM)

Tokenomie pentru BAM by Scotty (BAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BAM by Scotty (BAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAM, explorează prețul în direct al tokenului BAM!

Predicție de preț pentru BAM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAM? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAM!

