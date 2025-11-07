BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru ZEROBASE astăzi este 0.1493 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ZBT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ZBT pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru ZEROBASE astăzi este 0.1493 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ZBT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ZBT pe MEXC acum.

Mai multe despre ZBT

Informații de preț pentru ZBT

Ce este ZBT

Carte albă pentru ZBT

Pagina oficială pentru ZBT

Tokenomie pentru ZBT

Prognoza prețurilor pentru ZBT

Istoric ZBT

Ghid de cumpărare ZBT

Convertor valutar ZBT în fiduciar

ZBT Spot

Contracte la termenZBT USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo ZEROBASE

Pret ZEROBASE (ZBT)

Preț în timp real pentru 1 ZBT în USD:

$0.1492
$0.1492$0.1492
+2.61%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:36:25 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru ZEROBASE (ZBT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427
Minim 24 h
$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557
Maxim 24 h

$ 0.1427
$ 0.1427$ 0.1427

$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557

$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274

$ 0.14738259029257134
$ 0.14738259029257134$ 0.14738259029257134

+1.28%

+2.61%

-20.51%

-20.51%

Prețul în timp real pentru ZEROBASE (ZBT) este $ 0.1493. În ultimele 24 de ore, tokenul ZBT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1427 și un maxim de $ 0.1557, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZBT este $ 1.1331922631579274, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.14738259029257134.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZBT s-a modificat cu +1.28% în decursul ultimei ore, cu +2.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZEROBASE (ZBT)

No.622

$ 32.85M
$ 32.85M$ 32.85M

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 149.30M
$ 149.30M$ 149.30M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.00%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru ZEROBASE este $ 32.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 1.74M. Oferta aflată în circulație pentru ZBT este 220.00M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 149.30M.

Istoric de preț pentru ZEROBASE (ZBT) USD

Urmărește modificările de preț pentru ZEROBASE pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.003795+2.61%
30 de zile$ -0.0507-25.35%
60 de zile$ -0.0507-25.35%
90 de zile$ -0.0507-25.35%
Modificare de preț astăzi pentru ZEROBASE

Astăzi, ZBT a înregistrat o modificare de $ +0.003795 (+2.61%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru ZEROBASE

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0507 (-25.35%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru ZEROBASE

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ZBT a văzut o modificare de $ -0.0507 (-25.35%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru ZEROBASE

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0507 (-25.35%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru ZEROBASE (ZBT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru ZEROBASE.

Ce este ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

Tokenul ZEROBASE este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile ZEROBASE. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ZBT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre ZEROBASE pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare ZEROBASE fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru ZEROBASE (USD)

Ce valoare va avea ZEROBASE (ZBT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ZEROBASE (ZBT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ZEROBASE.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ZEROBASE!

Tokenomie pentru ZEROBASE (ZBT)

Înțelegerea tokenomică a ZEROBASE (ZBT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ZBT!

Cum se cumpără ZEROBASE (ZBT)

Vrei să știi cum să cumperi ZEROBASE? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra ZEROBASE cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ZBT în monede locale

1 ZEROBASE(ZBT) în VND
3,928.8295
1 ZEROBASE(ZBT) în AUD
A$0.229922
1 ZEROBASE(ZBT) în GBP
0.113468
1 ZEROBASE(ZBT) în EUR
0.128398
1 ZEROBASE(ZBT) în USD
$0.1493
1 ZEROBASE(ZBT) în MYR
RM0.624074
1 ZEROBASE(ZBT) în TRY
6.28553
1 ZEROBASE(ZBT) în JPY
¥22.8429
1 ZEROBASE(ZBT) în ARS
ARS$216.689541
1 ZEROBASE(ZBT) în RUB
12.129132
1 ZEROBASE(ZBT) în INR
13.238431
1 ZEROBASE(ZBT) în IDR
Rp2,488.332338
1 ZEROBASE(ZBT) în PHP
8.813179
1 ZEROBASE(ZBT) în EGP
￡E.7.060397
1 ZEROBASE(ZBT) în BRL
R$0.797262
1 ZEROBASE(ZBT) în CAD
C$0.210513
1 ZEROBASE(ZBT) în BDT
18.216093
1 ZEROBASE(ZBT) în NGN
214.818812
1 ZEROBASE(ZBT) în COP
$572.029513
1 ZEROBASE(ZBT) în ZAR
R.2.591848
1 ZEROBASE(ZBT) în UAH
6.279558
1 ZEROBASE(ZBT) în TZS
T.Sh.366.8301
1 ZEROBASE(ZBT) în VES
Bs33.2939
1 ZEROBASE(ZBT) în CLP
$140.6406
1 ZEROBASE(ZBT) în PKR
Rs42.198152
1 ZEROBASE(ZBT) în KZT
78.536279
1 ZEROBASE(ZBT) în THB
฿4.83732
1 ZEROBASE(ZBT) în TWD
NT$4.626807
1 ZEROBASE(ZBT) în AED
د.إ0.547931
1 ZEROBASE(ZBT) în CHF
Fr0.11944
1 ZEROBASE(ZBT) în HKD
HK$1.160061
1 ZEROBASE(ZBT) în AMD
֏57.09232
1 ZEROBASE(ZBT) în MAD
.د.م1.389983
1 ZEROBASE(ZBT) în MXN
$2.772501
1 ZEROBASE(ZBT) în SAR
ريال0.559875
1 ZEROBASE(ZBT) în ETB
Br22.916057
1 ZEROBASE(ZBT) în KES
KSh19.280602
1 ZEROBASE(ZBT) în JOD
د.أ0.1058537
1 ZEROBASE(ZBT) în PLN
0.547931
1 ZEROBASE(ZBT) în RON
лв0.65692
1 ZEROBASE(ZBT) în SEK
kr1.427308
1 ZEROBASE(ZBT) în BGN
лв0.252317
1 ZEROBASE(ZBT) în HUF
Ft49.915469
1 ZEROBASE(ZBT) în CZK
3.145751
1 ZEROBASE(ZBT) în KWD
د.ك0.0456858
1 ZEROBASE(ZBT) în ILS
0.488211
1 ZEROBASE(ZBT) în BOB
Bs1.03017
1 ZEROBASE(ZBT) în AZN
0.25381
1 ZEROBASE(ZBT) în TJS
SM1.376546
1 ZEROBASE(ZBT) în GEL
0.404603
1 ZEROBASE(ZBT) în AOA
Kz136.22132
1 ZEROBASE(ZBT) în BHD
.د.ب0.0561368
1 ZEROBASE(ZBT) în BMD
$0.1493
1 ZEROBASE(ZBT) în DKK
kr0.964478
1 ZEROBASE(ZBT) în HNL
L3.923604
1 ZEROBASE(ZBT) în MUR
6.8678
1 ZEROBASE(ZBT) în NAD
$2.593341
1 ZEROBASE(ZBT) în NOK
kr1.52286
1 ZEROBASE(ZBT) în NZD
$0.264261
1 ZEROBASE(ZBT) în PAB
B/.0.1493
1 ZEROBASE(ZBT) în PGK
K0.637511
1 ZEROBASE(ZBT) în QAR
ر.ق0.543452
1 ZEROBASE(ZBT) în RSD
дин.15.15395
1 ZEROBASE(ZBT) în UZS
soʻm1,777.380668
1 ZEROBASE(ZBT) în ALL
L12.521791
1 ZEROBASE(ZBT) în ANG
ƒ0.267247
1 ZEROBASE(ZBT) în AWG
ƒ0.26874
1 ZEROBASE(ZBT) în BBD
$0.2986
1 ZEROBASE(ZBT) în BAM
KM0.252317
1 ZEROBASE(ZBT) în BIF
Fr440.2857
1 ZEROBASE(ZBT) în BND
$0.19409
1 ZEROBASE(ZBT) în BSD
$0.1493
1 ZEROBASE(ZBT) în JMD
$23.940255
1 ZEROBASE(ZBT) în KHR
599.597758
1 ZEROBASE(ZBT) în KMF
Fr63.7511
1 ZEROBASE(ZBT) în LAK
3,245.652109
1 ZEROBASE(ZBT) în LKR
රු45.517091
1 ZEROBASE(ZBT) în MDL
L2.554523
1 ZEROBASE(ZBT) în MGA
Ar672.52185
1 ZEROBASE(ZBT) în MOP
P1.1944
1 ZEROBASE(ZBT) în MVR
2.29922
1 ZEROBASE(ZBT) în MWK
MK258.75183
1 ZEROBASE(ZBT) în MZN
MT9.547735
1 ZEROBASE(ZBT) în NPR
रु21.15581
1 ZEROBASE(ZBT) în PYG
1,058.8356
1 ZEROBASE(ZBT) în RWF
Fr216.9329
1 ZEROBASE(ZBT) în SBD
$1.227246
1 ZEROBASE(ZBT) în SCR
2.248458
1 ZEROBASE(ZBT) în SRD
$5.74805
1 ZEROBASE(ZBT) în SVC
$1.304882
1 ZEROBASE(ZBT) în SZL
L2.590355
1 ZEROBASE(ZBT) în TMT
m0.52255
1 ZEROBASE(ZBT) în TND
د.ت0.4417787
1 ZEROBASE(ZBT) în TTD
$1.010761
1 ZEROBASE(ZBT) în UGX
Sh521.9528
1 ZEROBASE(ZBT) în XAF
Fr84.8024
1 ZEROBASE(ZBT) în XCD
$0.40311
1 ZEROBASE(ZBT) în XOF
Fr84.8024
1 ZEROBASE(ZBT) în XPF
Fr15.3779
1 ZEROBASE(ZBT) în BWP
P2.008085
1 ZEROBASE(ZBT) în BZD
$0.300093
1 ZEROBASE(ZBT) în CVE
$14.308912
1 ZEROBASE(ZBT) în DJF
Fr26.5754
1 ZEROBASE(ZBT) în DOP
$9.59999
1 ZEROBASE(ZBT) în DZD
د.ج19.492608
1 ZEROBASE(ZBT) în FJD
$0.340404
1 ZEROBASE(ZBT) în GNF
Fr1,298.1635
1 ZEROBASE(ZBT) în GTQ
Q1.143638
1 ZEROBASE(ZBT) în GYD
$31.227588
1 ZEROBASE(ZBT) în ISK
kr18.8118

Resursă ZEROBASE

Pentru o înțelegere mai aprofundată a ZEROBASE, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web ZEROBASE oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre ZEROBASE

Cât valorează ZEROBASE (ZBT) astăzi?
Prețul pe viu pentru ZBT în USD este 0.1493 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ZBT în USD?
Prețul actual pentru ZBT la USD este $ 0.1493. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru ZEROBASE?
Capitalizarea de piață pentru ZBT este $ 32.85M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ZBT?
Ofertă aflată în circulație pentru ZBT este 220.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ZBT?
ZBT a obținut un preț ATH de 1.1331922631579274 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ZBT?
ZBT a avut un preț ATL de 0.14738259029257134 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ZBT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ZBT este $ 1.74M USD.
Va crește ZBT în acest an?
ZBT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ZBT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 05:36:25 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru ZEROBASE (ZBT)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator ZBT în USD

Sumă

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.1492 USD

Tranzacționează ZBT

ZBT/USDC
$0.1493
$0.1493$0.1493
+2.68%
ZBT/USDT
$0.1492
$0.1492$0.1492
+2.61%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,835.67
$100,835.67$100,835.67

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.70
$3,315.70$3,315.70

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.78
$155.78$155.78

-0.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1350
$1.1350$1.1350

+32.28%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,835.67
$100,835.67$100,835.67

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.70
$3,315.70$3,315.70

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.78
$155.78$155.78

-0.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2080
$2.2080$2.2080

-1.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0070
$1.0070$1.0070

-0.89%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003968
$0.0003968$0.0003968

+164.53%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014756
$0.014756$0.014756

+1,375.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.525
$4.525$4.525

+352.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005338
$0.005338$0.005338

+150.14%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002297
$0.0000002297$0.0000002297

+53.13%