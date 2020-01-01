Tokenomie pentru yfii finance (YFII) Descoperă informații cheie despre yfii finance (YFII), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre yfii finance (YFII) Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Pagină de internet oficială: https://dfi.money/#/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83

Tokenomie și analiză de preț pentru yfii finance (YFII) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru yfii finance (YFII), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Ofertă totală: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Ofertă aflată în circulație: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Maxim dintotdeauna: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Minim dintotdeauna: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Preț curent: $ 71.35 $ 71.35 $ 71.35 Află mai mult despre prețul tokenului yfii finance (YFII)

Tokenomie pentru yfii finance (YFII): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru yfii finance (YFII) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YFII care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YFII care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YFII, explorează prețul în direct al tokenului YFII!

